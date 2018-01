Secondo un'antica tradizione popolare gli ultimi tre giorni di gennaio – quelli che vengono chiamati i “Giorni della Merla” – dovrebbero essere i più freddi dell’anno ma anche quest’anno – avvertono i meteorologi – protagonista del 29-30 e 31 gennaio sarà un clima mite e un tempo piuttosto stabile. Ci attende una fine del mese molte mite in montagna, più autunnale in pianura, nelle valli e lungo i litorali a causa di nebbie e nubi basse. Questo per la presenza di un vasto campo di alta pressione proteso dal vicino Atlantico fino alla Penisola Balcanica, che garantirà tempo stabile in tutta la penisola almeno fino a mercoledì. Un cambiamento arriverà all’inizio di febbraio, quando piogge e neve saranno protagoniste sui monti.

Temperature massime in rialzo – Oggi, domenica 28 gennaio, sarà una giornata prevalentemente asciutta su tutto il Paese. Abbiamo in particolare cielo sereno o poco nuvoloso su Alpi, Liguria, Appennini e lungo il versante tirrenico. Nuvolosità variabile su Calabria e Isole, ma senza piogge. Previste nebbie, anche fitte al mattino e di nuovo in formazione dopo il tramonto, in pianura Padana e valli del Centro. Temperature massime in rialzo sulle Alpi, senza grandi variazioni altrove, al Centro-Sud con punte fino a 15-17 gradi.

Le previsioni meteo per domani – Anche quella di domani, lunedì 29 gennaio, sarà una giornata in prevalenza soleggiata in tutta Italia. In Pianura Padana e lungo le coste dell’alto Adriatico le nebbie però tenderanno a intensificarsi. Da segnalare anche la presenza di nubi basse in Liguria, nel nord della Toscana e sulla Puglia meridionale. Probabile nelle ore successive la formazione di nebbie anche in Umbria, Lazio, Abruzzo e Campania.