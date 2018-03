Il sole e le temperature gradevoli di questi giorni hanno le ore contate. Gli esperti meteo annunciano che, dopo una breve pausa asciutta e soleggiata, già da domani la penisola dovrà fare i conti con una nuova e intensa perturbazione. Una perturbazione che arriverà giovedì 15 marzo sull’Italia accompagnata in particolare da piogge molto forti dapprima al Nord-Ovest, con rischio nubifragi sulla Liguria, e a seguire su buona parte delle regioni settentrionali, quelle centrali e sulla Sardegna. I meteorologi invitano a fare attenzione anche in alta Toscana, dove sarà concreto il rischio fenomeni intensi, con i corsi d'acqua e i versanti collinari già provati dalle ultime ondate di maltempo. In seguito le precipitazioni si porteranno anche al Sud, in particolare sulla Campania. Secondo il sito ilmeteo.it, le regioni con criticità idrogeologiche sono Liguria, Toscana, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna.

L’arrivo di “Burian 2” in Europa – Gli esperti meteo confermano anche il ritorno del gelo di Burian sulla penisola. Fra qualche giorno una maestosa discesa di aria gelida colpirà quasi l'intero continente. In particolare dal 18 marzo – spiega ilmeteo.it – un campo di alta pressione si posizionerà nei pressi della Scandinavia, favorendo l'afflusso di masse d'aria gelide che in moto retrogrado dalla Russia raggiungeranno tutte le nazioni centrali del continente. Il cosiddetto “Burian 2” imperverserà su gran parte dell'Europa per diversi giorni e il continente entrerà in un prolungato periodo gelido e nevoso. Temperature abbondantemente sotto lo zero si registreranno in Svizzera, Austria, Germania Repubblica Ceca, Francia e tutte le nazioni dell’Est. La neve cadrà fino in pianura e almeno fino a fine marzo e per il periodo pasquale. In Italia già nel corso del prossimo weekend una bassa pressione sul mar Tirreno si muoverà con moto anomalo verso il Nord-Est, attirando il Burian 2 che nei giorni successivi dilagherà sulla penisola in maniera graduale, ma incisiva.