Abbiamo avuto modo già di vederlo nella giornata di ieri: la settimana appena cominciata si è confermata variabile, localmente anche perturbata e ventosa e con un clima invernale essenzialmente al Nord. E tra oggi, martedì 6, e domani si conferma una nuova fase di cattivo, a causa del passaggio sullo Stivale della seconda perturbazione del mese. Una circolazione ciclonica infatti gradualmente si avvicinerà dalla Spagna per stazionare sulla nostra Penisola e successivamente allontanarsi verso i Balcani. Ci sarà quindi un relativo miglioramento del tempo, per lo più in termini di fenomeni più scarsi. Un’altra fase più perturbata potrebbe interessare venerdì il Sud, specie il settore ionico.

Previsioni per oggi 6 febbraio – Peggioramento diffuso su tutto il Centro e poi al Nord con precipitazioni a tratti moderate, nevose al Nord a quote collinari, al Centro dai i 900/1200 m. Fenomeni intensi sul Lazio, Sardegna e sulla Campania. Temporali nella Sicilia occidentale. La neve cadrà a bassa quota nel Cuneese e a ridosso dell’Appennino ligure, oltre i 400-700 metri nel resto del Nord, oltre i 1000-1500 sull'Appennino centrale. Venti da moderati a forti di Tramontana in Liguria e da est-sudest su Adriatico, Centro-Sud e Sicilia.

Previsioni meteo per mercoledì 7 – Ci dovrebbe essere un miglioramento al Nord-Ovest, con tempo più asciutto e tendenza a schiarite nei settori più occidentali. Parziali aperture anche tra medio e basso Adriatico e settore ionico, molto nuvoloso o coperto altrove. Piogge sul settore tirrenico, anche intense e con possibili rovesci o temporali al mattino tra Lazio e Campania. Precipitazioni soprattutto al mattino anche su Emilia e alto Adriatico, piogge isolate in Sardegna e sulla Sicilia occidentale. Neve sulle Alpi orientali oltre 400-700 metri e in Appennino mediamente oltre i 1200 metri circa, più in basso su quello emiliano. Temperature minime in rialzo al Centro-Sud, massime in rialzo al Nord-Ovest, in calo su alto Adriatico e settore tirrenico. Ventoso con venti in particolare forti occidentali al Sud e nelle Isole.