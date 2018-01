Dopo la fase di maltempo che ha interessato soprattutto le regioni settentrionali nel corso del primo weekend del mese di gennaio, il tempo continuerà a peggiorare nuovamente su alcune regioni, soprattutto al Nord. Un vortice ciclonico di origine atlantica condizionerà infatti il tempo sul Belpaese per diversi giorni, portando precipitazioni abbondanti e tanta neve, soprattutto sui settori alpini. Nella giornata di oggi, lunedì 8 gennaio, forti venti di Scirocco interessano nuovamente la penisola. Secondo gli esperti del sito ilmeteo.it, precipitazioni intense riguarderanno soprattutto il Nord-Ovest, con nubifragi tra cuneese e alto torinese, nonché la Liguria di ponente e sulla Val d'Aosta, dove la neve cadrà abbondante sopra i 900 metri.

Maltempo senza sosta – Non va meglio al Nord-Est, dove in particolare tra trevigiano e vicentino si prevedono piogge abbondanti anche a carattere di nubifragi e neve sui settori alpini sopra i 1300 metri. In questa prima parte della settimana qualche pioggia sarà possibile anche sulle regioni centrali tirreniche, mentre altrove il tempo per il momento si manterrà piuttosto stabile e soprattutto mite. Le temperature, in alcune zone del Sud, sono quasi primaverili: previsti infatti fino a 18 gradi a Napoli, 19 gradi a Palermo e 17 a Bari.

A metà settimana peggiorerà anche al Sud – Nei prossimi giorni, comunque, anche le regioni meridionali saranno interessate da un diffuso peggioramento delle condizioni meteo. Entro mercoledì 10 gennaio previsto l’arrivo di piogge abbandonanti anche in Sicilia, in particolare risulteranno colpite dal maltempo il Trapanese e il Palermitano. A seguire, fenomeni intensi raggiungeranno anche parte del Lazio, della Campania, e insisteranno poi sulla Calabria tirrenica nel corso della giornata di giovedì 11 gennaio.