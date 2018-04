Piogge, temporali e anche la neve. Quest’anno la primavera sembra proprio far fatica a spiccare il volo e infatti, dopo la tregua di Pasquetta, il tempo è tornato instabile sulla penisola. Oggi il maltempo, dopo essersi abbattuto soprattutto su Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia e alta Toscana, si estenderà anche al Nord-Est, all’Umbria, al Lazio e in misura minore alle Marche e all'Abruzzo. La Liguria e la Toscana restano ancora le regioni osservate speciali: un vasto sistema perturbato collegato al profondo vortice ciclonico atlantico è in marcia verso il Nord-Ovest italiano, sospinto da forti venti meridionali. In particolare oggi, mercoledì 4 aprile, secondo gli esperti del sito ilmeteo.it saranno possibili ancora rovesci sparsi sui settori liguri orientali, con isolati temporali; piogge sparse ma meno intense sulle restanti regioni settentrionali. Accumuli pluviometrici rilevanti su queste regioni tenderanno a indebolire ancor più i terreni, già piuttosto gravati dalle piogge delle scorse settimane e non saranno così rari piccoli movimenti franosi. Venti intensi soffieranno sul mar Ligure e sul mar Tirreno settentrionale. Con questa seconda perturbazione tornerà la neve sull'arco alpino sopra i 1200/1300 metri e le temperature scenderanno di 3-4 gradi.

Nel weekend cambierà di nuovo tutto – Nelle prossime ore la perturbazione sfilerà verso il Triveneto e ancora su Umbria, Marche, Abruzzo e Molise. Potranno verificarsi in alcune zone anche delle grandinate. Un miglioramento è atteso nella serata di giovedì tanto che nel corso del prossimo weekend cambierà di nuovo tutto. Secondo Antonio Sanò, direttore del sito ilmeteo.it, da venerdì 6 e fino a domenica 8 aprile, la pressione salirà nuovamente e il tempo sarà più soleggiato. Le temperature si faranno via via più miti con valori durante il giorno che saranno compresi tra 17 e 23 gradi su tutta la penisola. Un nuovo peggioramento è atteso dalla serata di domenica, a partire dalla Sardegna e dal Nord-Ovest.