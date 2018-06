Instabilità, piogge e temporali. È quanto dobbiamo aspettarci nelle prossime ore più o meno in tutta la penisola. Secondo gli esperti del sito ilmeteo.it, è infatti arrivato il tempo di aprire nuovamente gli ombrelli. Il mese di giugno si conferma all’insegna dell’instabilità e gli esperti meteo in particolare prevedono per la giornata di oggi nuovi temporali al Centro-Nord, in Sardegna e annunciano la fine del bel tempo anche al Sud, con un peggioramento in serata a partire dalla Campania. Nei dettagli, oggi mercoledì 13 giugno sarà una giornata decisamente instabile su gran parte delle regioni settentrionali, ma in serata il tempo migliorerà al Nord-ovest. Al contrario è previsto un peggioramento in Emilia-Romagna, dove sono attesi temporali forti. Anche al Centro-Italia sono attesi temporali e piogge, in particolare sulle regioni tirreniche, rilievi appenninici e aree adriatiche. Temperature in lieve calo sia al Nord che al Centro. Al Sud, infine, abbiamo cielo in prevalenza sereno o al più poco nuvoloso ma entro sera peggiora a partire dalla Campania. Le temperature si mantengono stazionarie o calde. Per quanto riguarda le isole maggiori, sulla Sardegna previsto tempo spiccatamente instabile, soprattutto sulle province settentrionali, e temperature in lieve calo, mentre in Sicilia il tempo in queste ore resterà ancora sereno o poco nuvoloso con temperature calde.

L'estate fa fatica a decollare – Secondo gli esperti meteo, anche nei prossimi giorni continuerà a regnare l’instabilità e l’incertezza. In particolare, sul sito de ilmeteo.it si legge che le prospettive a medio termine fanno pensare che, almeno per i prossimi quindici giorni e quindi fino alla fine del mese in corso, “non scenderemo dalle montagne russe”. Giugno terminerà un po' com'è iniziato, ovvero all'insegna di una forte dinamicità. E per questo l'estate faticherà ancora a decollare definitivamente.