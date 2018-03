Non ci sarà nessuna primavera in Italia per questo, anzi questa per la Penisola sarà una nuova settimana decisamente invernale con gelo, temperature in deciso calo e neve anche a bassa quota e in pianura. È l'effetto del cosiddetto Burian Bis che porterà un colpo di coda dell'inverno proprio in corrispondenza dell'equinozio di primavera. Già da alcune ore infatti un vortice depressionario in spostamento da occidente vero oriente ha richiamato venti freddi che stanno facendo crollare la temperatura in tutta Italia portandole riportandole su valori ben al di sotto della media del periodo. La neve così farà la sua comparsa già nella prima parte della settimana imbiancando a tratti anche la pianura al nord. Non si assisterà però alle temperature che hanno caratterizzato l'ondata di freddo che ha investito l'Italia a fine febbraio.

Per la giornata di lunedì dunque avremo ancora nubi sparse su gran parte del Paese, accompagnate da piogge e locali temporali. L'acqua potrebbe risparmiare solo Piemonte, centronord della Puglia e versanti ionici. La neve invece cadrà a quote molto basse al nord su Alpi, Prealpi e Appennino settentrionale, con deboli nevicate a tratti anche in pianura su Emilia e Triveneto. Neveache al cento sud ma solo a 700-1000 metri sull'Appennino Centrale e al di sopra di 1000-1500 metri sui rilievi del Sud. Le temperature saranno in ulteriore calo ovunque con il cento a render ancora più pungente il freddo .

Il freddo continuerà anche nei prossimi giorni anche se da Martedì ci saranno più sprazzi di sole e in generale meno piogge al nord. Nevicate son previste solo sulle Alpi. Su quasi tutto il Centrosud e le Isole, invece, al contrario nubi e temporali la faranno da padrone con neve oltre i 700-1000 metri sull’Appennino Centrale e al di sopra di 1000-1500 metri sui rilievi del Sud. Temperature minime in calo dappertutto con qualche debole gelata mattutina nelle regioni settentrionali.