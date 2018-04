Ancora una perturbazione – la quarta del mese di aprile – sta raggiungendo l'Italia. Sono soprattutto le regioni del Nord quelle che in queste ore dovranno fare i conti col maltempo. Oggi, mercoledì 11 aprile, le precipitazioni si intensificheranno soprattutto al Nord-Ovest, sulle Alpi, sulle Prealpi con rischio di nubifragi su cuneese, imperiese, savonese, genovese dove sono attesi fino a 100 mm di pioggia in meno di 14 ore. In serata, poi, il maltempo si estenderà anche al resto del Nord, e i meteorologi prevedono forti piogge e possibili nubifragi tra bresciano e trentino e anche tra vicentino e bellunese. Tornerà ancora una volta la neve ad aprile. Precipitazioni abbondanti sono attese sui rilievi centro-occidentali, a partire dai 1000 metri del Piemonte ai 1300 metri della Lombardia e con accumuli veramente cospicui.

Maltempo anche domani – E anche domani, giovedì 12 aprile, il tempo non migliorerà, con la perturbazione che inizierà lentamente a sfilare verso oriente. Avremo ancora condizioni di intenso maltempo su Liguria, Piemonte, Alpi e Prealpi con precipitazioni diffuse, frequenti, molto forti sul ponente ligure, sul Piemonte sudoccidentale, al mattino anche sul Veneto, e continuerà a nevicare sulle Alpi occidentali e quelle orientali sopra i 1300/1400 metri. Rovesci e temporali sparsi sono attesi nelle prossime ore anche al Centro e tra Toscana, Umbria, Lazio, Marche e Abruzzo.

Temperature in aumento al Sud – Il tempo migliorerà leggermente nella giornata di venerdì, quando le precipitazioni si faranno via via più deboli e occasionali. Nonostante la fase di maltempo le temperature in questi giorni non subiranno grandi variazioni e in particolare al Sud, risparmiato dalle piogge, saliranno su valori di qualche grado al di sopra delle medie stagionali. In Sicilia sfioreranno anche i 25 gradi.