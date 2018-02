Clamoroso meteo: dopo Burian e la sua ondata di gelo polare, che ha portato neve e precipitazioni abbondanti su gran parte dell'Italia, ci sarà un'importante inversione di tendenza già a partire dal prossimo fine settimana, quando è attesa una forte ondata di calore soprattutto nelle regioni meridionali. Da venerdì, infatti, le temperature glaciali lasceranno lo spazio ad altre più miti, con le massime che arriveranno a toccare quota 20 gradi centigradi. Questa situazione è dovuta al sopraggiungere delle correnti più calde dall'Africa che avranno l'effetto di portare in alcune aree della Penisola un breve anticipo di primavera, se non addirittura d'estate.

Così, tra giovedì 1 e venerdì 2 marzo ci sarà la prima eccezionale ondata di calore: sono attesi 18 gradi a Reggio Calabria, 17 a Palermo, e a Catania addirittura 22 gradi, come riferiscono gli esperti de IlMeteo.it. Tra il palermitano e il messinese attesi picchi fino a 26 gradi centigradi. Anche al Centro le temperature si assesteranno sui 20 gradi. Attenzione, invece, alla grande nevicata da cuscinetto freddo che potrebbe colpire il Nord, con il pericolosissimo fenomeno del gelicidio in agguato. Questo caldo anomalo ci sarà probabilmente per tutta la prima decade di marzo. Una escalation che però potrebbe durare ancora più a lungo e che sembra confermata da un assetto barico che tenderà a mantenere persistenti anomalie fredde nell’Europa settentrionale, tra penisola Scandinava e isole Britanniche, con una lunga e intensa anomalia di caldo sul Mediterraneo, tra l’Italia e i Balcani. Il rischio concreto è quello di di passare dal gelido Burian di fine febbraio a un’incredibile estate anticipata.