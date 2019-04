Il transito della perturbazione n.4 di aprile caratterizzerà questa Domenica delle Palme, in particolari sulle regioni di Nordovest, quelle peninsulari e sulla Sicilia, dove non mancheranno i temporali. L’aria fredda associata al cattivo tempo sta portando ad un significativo calo del limite delle nevicate nel settore alpino e sull'Appennino settentrionale fin verso mille metri. Lunedì la coda del fronte perturbato manterrà il tempo ancora instabile nel meridione e, marginalmente, sul medio versante adriatico. Il resto della settimana, e probabilmente fino al weekend di Pasqua, si profila al momento discreto dal punto di vista meteorologico: nessuna nuova perturbazione in vista, basso rischio di piogge e un clima primaverile, con temperature nella norma o poco al di sopra.

Previsioni meteo per domenica 14 aprile –Nuvolosità su quasi tutto il Paese, salvo temporanee schiarite. Piogge su buona parte del Nord, meno probabili sulle coste adriatiche e in Friuli, nevose sui rilievi alpini e prealpini attorno o localmente poco sotto i 1000 m, temporalesche tra Liguria e alta Toscana. Miglioramento in serata, con le ultime locali precipitazioni sul Piemonte. Al Centrosud e in Sicilia tendenza a peggioramento: nel corso della giornata sviluppo di rovesci o temporali, più diffusi e frequenti nelle zone interne in serata. Sull’Appennino settentrionale quota neve in calo fin verso 1000-1200 m. Temperature massime in ulteriore diminuzione al Nord, con valori al di sotto delle medie stagionali soprattutto al Nord-Ovest.

Previsioni meteo per lunedì 15 aprile – Cielo sereno sulle regioni settentrionali e su quelle centrali tirreniche. Altrove nuvolosità. Al mattino precipitazioni sparse, localmente moderate e con qualche rovescio, sul medio e basso Adriatico, in Calabria, nel nord e nell'est della Sicilia. Nel pomeriggio la situazione migliorerà, con qualche fenomeno soltanto in Appennino. Ancora locale instabilità sul Sud peninsulare e nel nord-est della Sicilia con isolati temporali, in particolare in Puglia e lungo l’Appennino. Fenomeni in esaurimento in serata. Temperature: massime in rialzo al Nord e nelle regioni centrali tirreniche, in ulteriore calo all'estremo Sud.