Sarà un inizio di giugno all'insegna di repentini e violenti mutamenti dal punto di vista meteorologico per l'Italia. Dopo un weekend di sole e caldo estivo su tutta la Penisola e una domenica all'insegna di temperature bollenti, soprattutto al Sud e sulle Isole, con l'inizio del settimana infatti gli italiani dovranno fare già i conti con la prima perturbazione del mese che porterà a fenomeni atmosferici altrettanto intensi ma caratterizzati al contrario da improvvisi e forti temporali su molte regioni. Da lunedì i temporali anche intensi interesseranno soprattutto il Nord-Ovest, ma col passare delle ore il maltempo porterà acquazzoni e temporali un po'su tutte le regioni settentrionali e anche in parte al centro.

Nel dettaglio, la giornata di domenica, a parte un po’ di nuvole su Alpi e il Nord-Ovest al mattino, sarà quindi caratterizzata da sole prevalente ovunque con temperature decisamente estive e oltre i trenta gradi su moltissime aree del Paese e con punte di 35 gradi nell’entroterra siciliano. Già nel tardo pomeriggio, però, le prime nuvole faranno la loro comparsa sui rilievi della Penisola con possibili brevi acquazzoni o temporali su Alpi e Appennino Centrale, con locali sconfinamenti sulle vicine pianure del Piemonte. Sarà purtroppo solo il preludio di una nuova perturbazione che tra la notte di domenica e la mattinata di lunedì da nord sconfinerà definitivamente sull'Italia.

Per lunedì 4 Giugno quindi il maltempo con temporali e anche locali grandinate interesserà prima il Piemonte e poi in estensione la Lombardia, la Liguria e l’Appennino ligure emiliano verso l’Emiia e il Veneto, infine tutto il nord Est mentre contemporaneamente altre nuvole cariche di piogge si addenseranno sull’Appennino laziale e abruzzese con locali sconfinamenti in pianura. Le uniche regioni risparmiate dal maltempo saranno quelle del sud dove il sole e il caldo estivo dovrebbero farla ancora da padrone e dove lontano dal mare si supereranno ancora facilmente i 30 gradi.