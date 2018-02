La furia glaciale di "Burian" sta per abbattersi sull'Italia. Le temperature sono già in picchiata ovunque, con neve e gelo anche in pianura e temporali in arrivo anche al Sud. L'ondata di aria gelida proveniente dalla Russia sta colpendo nelle ultime ore, e lo farà anche nei prossimi giorni, l’Europa e anche il nostro paese. Il Dipartimento della protezione Civile ha emesso una allerta meteo gialla su gran parte del centro e del sud Italia, dall’Emilia Romagna, dove già oggi molte scuole sono rimaste chiuse, alla Sicilia. Ma il peggio, secondo i meteorologi deve ancora arrivare. Quando l'anticiclone, la cui origine è da ricercarsi addirittura nelle steppe della Siberia, dove sono stati registrati meno 40 gradi centigradi, passerà con il suo vento gelido, più o meno intorno a nella serata di domenica 25 febbraio, le precipitazioni portate dalle nubi potranno trasformarsi in autentiche bufere di neve, con un crollo termico e giornate di ghiaccio. Era dal febbraio del 2012 che non si assisteva ad una ondata di freddo simile, che, secondo gli esperti, è paragonabile soltanto a quella del 1985.

Neve al Centro-Nord: scuole chiuse in Emilia Romagna.

La situazione comincia a diventare difficile al Nord. Nella zona di Trieste la bora sta già soffiando con raffiche fino a 130 chilometri all’ora, mentre in Emilia Romagna alcuni comuni della comunità montana Alta Valmarecchia hanno disposto la chiusura delle scuole. Istituti scolastici chiusi anche a Monghidoro, comune sull'Appennino Bolognese. Si cerca, inoltre, di prevenire anche eventuali disagi sulle linee ferroviarie, con Ferrovie dello Stato che hanno già attivato il piano neve e i sistemi di riscaldamento dei binari per evitare gli accumuli di neve. Venti forti sono attesi anche in Liguria dove giovedì è prevista la neve a tutte le quote nell’entroterra e quote collinari nei comuni costieri. Sempre da oggi, giovedì 22 febbraio, è prevista neve anche in Toscana, anche a quota basse, e con le temperature che arriveranno a toccare anche i meno 5 gradi. Imbiancate anche Urbino, Camerino e Visso.

Tregua al Sud, ma ancora per poco.

Al Sud, invece, ci sarà una breve tregua dal maltempo, anche se il tempo sarà in prevalenza nuvoloso. Il peggio arriverà già nelle prossime ore, con un peggioramento delle condizioni meteorologiche che porterà soprattutto sulla Campania piogge e temporali che potranno assumere anche forte intensità. Il culmine verrà raggiunto all'inizio del weekend: dalla mattinata di sabato 24 febbraio sono attese piogge, anche molto intense e accompagnate da fulmini e forti raffiche di vento, su Sicilia e Calabria. In Abruzzo è prevista neve.