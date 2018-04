L’alta pressione inizia a vacillare ed ecco che, dopo giorni di caldo quasi estivo, arrivano sulla penisola temporali via via più frequenti e tornano a scendere le temperature. Come spiegano gli esperti del sito ilmeteo.it, il maestoso campo di alta pressione che per giorni ha dominato lo scenario meteo dell’Europa è destinato a crollare sotto i colpi di correnti instabili atlantiche, più fresche, proprio in questi ultimi giorni di aprile. Quello che sta per arrivare sarà dunque un weekend piuttosto instabile condizionato da maltempo su molte zone d’Italia. Atteso anche un calo notevole delle temperature, fino a 7-8 gradi in meno nel Nord-Ovest. A Milano si passerà dai 26 gradi di ieri ai 21 di domenica, a Torino dai 25 ai 18 gradi. Sempre piuttosto mite altrove, con punte di 27 gradi a Trieste e ancora caldo al Centro-Sud, dove resiste l'alta pressione e avremo ancora picchi di 28-29 gradi. Nella giornata di oggi, venerdì 27 aprile, sarà possibile qualche pioggia fra Piemonte e alta Lombardia, altrove sarà una giornata con un po’ di nubi alternate a schiarite che risulteranno più ampie in Liguria, regioni centrali tirreniche, Marche, Emilia Romagna. Possibile qualche isolato rovescio sull’Appennino centro-meridionale, sui rilievi siculi e sulla Sardegna centro-meridionale.

Le previsioni per sabato e domenica – Domani, dopo un avvio di giornata piuttosto asciutto su gran parte del Paese, temporali e piogge si faranno via via più frequenti sulla Sardegna e lungo i rilievi appenninici centrali, con interessamento delle zone di pianura del medio versante adriatico. In serata fenomeni temporaleschi anche di moderata intensità raggiungeranno le zone di pianura di Piemonte e Lombardia, con rischio temporale anche a Milano e Torino. Il cedimento dell'alta pressione si farà sempre più marcato domenica sulle regioni nordoccidentali. Sono attesi temporali diffusi su Piemonte, Val d'Aosta, entroterra ligure, Lombardia e Veneto occidentale. In serata rischio nubifragi su verbano, novarese e biellese, e anche su alto torinese. Probabili fenomeni temporaleschi anche su veronese e vicentino e qualche isolata pioggia potrà verificarsi lungo l'Appennino centro-meridionale.