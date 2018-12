L’ultima settimana dell’anno dovrebbe concludersi come è cominciata: l’alta pressione garantirà bel tempo stabile sull’Italia almeno fino a lunedì 31 dicembre. Da qui al giorno numero 365 è dunque prevista assenza di piogge e di neve, scarsa ventilazione e un clima poco freddo, mentre nelle grandi città aumenterà il livello degli inquinanti atmosferici. Meteo.it spiega che “la massa d’aria mite che accompagna la struttura anticiclonica manterrà il campo termico al di sopra della norma, specialmente in montagna e nelle aree soleggiate, dove il clima sarà tutt’altro che invernale. Per contro, questa lunga fase di stabilità atmosferica favorirà la formazione e la persistenza di nebbie e stati bassi su aree di pianura e costiere del Nord dove, di conseguenza, anche le temperature resteranno molto più contenute”.

Previsioni meteo per domani venerdì 28 – Tempo in prevalenza soleggiato al Sud, in Sicilia e su Marche meridionali, Abruzzo, Molise, gran parte del Lazio. Nel resto del Centro e al Nord cielo in prevalenza nuvoloso, con nuvolosità più compatta associata a locali pioviggini tra Liguria orientale e nord della Toscana. In val padana e sull’alto Adriatico cieli grigi a causa di nebbie o strati bassi persistenti. Tra sera e notte tendenza a rasserenamenti nelle zone alpine, prealpine e all’estremo Nordest. Temperature: in rialzo le minime al Nord e sulla Toscana, senza grandi variazioni le massime.

Previsioni meteo per Capodanno – Più dubbi sulle previsioni per San Silvestro e il primo dell'anno (e i giorni successivi, fino all'Epifania). 3bmeteo.com segnala che l'evoluzione "relativa alla prima settimana del nuovo anno, rimane molto incerta e risulta al momento piuttosto difficile ipotizzare i futuri spostamenti del vasto campo di alta pressione".. Ilmeteo.it segnala che "l'alta pressione e dunque anche le riduzioni della visibilità ci terranno compagnia ancora per parecchi giorni". E aggiunge che "dagli ultimi aggiornamenti emerge che l'anticiclone sarà stabile sull'Italia, probabilmente fino ai primi giorni del 2019″.