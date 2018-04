“Non ci sono più le mezze stagioni”. Sembrerà banale, ma la situazione meteorologica di questi giorni non può far altro che confermare il popolare detto. Dopo due mesi di cattivo tempo, è arrivato il caldo record sul Belpaese (come gran parte dell’Europa). La colonnina di mercurio ha raggiunto quota 30 gradi, per dei valori che sanno di mese di luglio, e di certo, non di aprile. E nella prima parte della prossima settimana il sole e le temperature fuori stagione resteranno protagonisti in gran parte dello Stivale, con soltanto qualche temporale lunedì su Alpi e Nordest. Quindi il calco ci terrà compagnia almeno fino al 25 Aprile: l'anomalo anticiclone che da diversi giorni ormai domina su tutto il Vecchio Continente ci assicurerà la classica gita fuori porta per la giornata della Liberazione. A seguire, una blanda circolazione instabile darà il primo colpo al muro anticiclonico, prima di un crollo definitivo atteso proprio a fine mese.



Previsioni per mercoledì 25 aprile – Come specificano gli esperti de Ilmeteo.it, Mercoledì il sole splenderà da Nord a Sud, qualche raro piovasco pomeridiano sarà maggiormente possibile tra bellunese, trevigiano e udinese; in serata e nel corso della notte, a seguito del transito di una circolazione instabile a Nord delle Alpi, temporali sparsi raggiungeranno i rilievi alpini centro-orientali, con fenomeni a tratti intensi e parziale interessamento anche delle Prealpi venete e lombarde entro la mattinata del 26 Aprile. I valori termici attesi saranno ancora superiori alla media stagionale soprattutto al Nord e parte delle regioni centrali: fino a 28°C a Bolzano, 26 a Milano, Trento, Trieste, 27 a Bologna e 25° a Firenze.

A Roma non si supereranno i 22°C, così come a Napoli, mentre a Bari si arriverà fino a 26°C.

Previsioni di metà settimana – Dopo l’anticiclone europeo ci sarà un promontorio di alta pressione subtropicale che giungerà anche sull’Italia, con le temperature estive che perdureranno fino alla prossima settimana, forse fino alla fine del mese. A quel punto si tornerà alle temperature medie del periodo. Attenzione però, perché tale incontro fra aria calda e fredda, potrebbe dare vita ai classici temporali estivi, molto forti e violenti, le famose “bolle d’acqua tropicali”. Il maltempo potrebbe iniziare ad insinuarsi già dal 25 aprile, con l’arrivo di aria fresca che investirà prima i rilievi alpini, quindi la Pianura Padana, creando tempo instabile. Successivamente, tutto il paese verrà investito dal maltempo.