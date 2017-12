Sono giornate gelide quelle precedenti alle festività natalizie. Tutta la settimana, la terza di dicembre, sarà caratterizzata da un clima decisamente freddo a causa dei venti prima di Tramontana e poi di Bora o Grecale che soffieranno su tutte le regioni. Gli esperti meteo sostengono il clima resterà ancora freddo per le correnti che arrivano da Nord, ma il tempo resterà sostanzialmente buono con sole e poche precipitazioni almeno fino alla vigilia di Natale. Oggi, mercoledì 20 dicembre, previste molte nubi con precipitazioni nevose sopra i 300-400 metri su Marche, Abruzzo, Molise, in Puglia sopra i 500 metri, in Sardegna sopra i 600 metri. Gli esperti del sito ilmeteo.it prevedono neve anche fin sulla costa sul riminese e fino a valle sui confini alpini esteri. Altrove in prevalenza soleggiato. Le temperature resteranno ancora oggi di alcuni gradi sotto la media.

Farà molto freddo almeno fino a venerdì – Giovedì 21 dicembre, giorno del solstizio d’inverno, l’anticiclone delle Azzorre si avvicinerà alle regioni del Nord favorendo un modesto rialzo termico di qualche grado, mentre al Centro-Sud insisterà ancora il freddo. Tra giovedì e venerdì previste ancora nubi sulle regioni adriatiche, ma con scarse precipitazioni. Più soleggiato altrove, salvo locali addensamenti. Il 23 dicembre sarà una antivigilia con nubi in aumento su Liguria, Toscana e poi il resto delle regioni tirreniche centrali. Previste qualche pioggia tra Liguria e alta Toscana mentre sul resto della penisola continuerà a splendere il sole. Le temperature, come si diceva, restano molto basse in queste ore e inizieranno lentamente a salire a partire da venerdì, con il cambio di direzione dei venti. Per quanto riguarda il meteo dei giorni di festa al momento sembra possibile che l’alta pressione torni a rinforzarsi, con conseguente tempo prevalentemente stabile sia per la vigilia che per Natale.