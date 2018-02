Freddo polare, pioggia e nevicate anche a bassa quota per tutto il weekend. Queste le previsioni per l’ultimo fine settimana di febbraio, che vede protagonista il “Burian”, il vento siberiano che sta arrivando al Nord e che investirà l’intero Stivale a partire da domani. Burian porta un brusco calo delle temperature e, appunto, anche maltempo con pioggia e neve. Oggi e domani saranno dunque giornate con cielo coperto, precipitazioni diffuse e venti gelidi. Le temperature sono in diminuzione ovunque, con i valori che si porteranno gradualmente al di sotto dello zero. Le raffiche di vento potranno raggiungere i 100 chilometri all’ora sull’alto Adriatico. Il grande freddo atteso da domenica sta spingendo i Comuni a prepararsi a fronteggiare l'emergenza. Intanto la neve a bassa quota già venerdì ha regalato i primi panorami spettacolari, come in Veneto dove chi vive sul mare a Bibione, Caorle e Jesolo si è svegliato con le spiagge imbiancate.

Le previsioni meteo per sabato e domenica – Nelle regioni del Nord per oggi, sabato 24 febbraio, sono previste nuvole un po’ ovunque, ad eccezione di Trentino, Friuli e Veneto. Emilia, Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria le regioni in cui sono attese nevicate. Al centro-Italia piogge e temporali locali su Abruzzo, Lazio, Toscana e Umbria. Maltempo anche sulle isole e al Sud, dove si attendono rovesci in particolare nel settore tirrenico. Dal mattino di domani, domenica 25 febbraio, la neve arriverà fin quasi alle coste su Romagna e Marche e poi fino in pianura su Toscana, Umbria e Abruzzo. Gli esperti meteo ritengono possa nevicare in sera anche nelle zone al nord del Lazio, in Molise e nel nord della Puglia. E ancora, tra domenica e lunedì la neve arriverà fino in pianura in tutto il Lazio, con fiocchi che potrebbero cadere anche a Roma.