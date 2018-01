L’alta pressione delle Azzorre continua a essere protagonista di questa quarta settimana di gennaio 2018 e proteggerà la penisola almeno fino al 25, quando il tempo subirà un peggioramento su alcune regioni. Per la giornata di oggi, martedì 23 gennaio, e quella di domani, mercoledì 24 gennaio, secondo gli esperti del sito ilmeteo.it avremo bel tempo con cielo poco nuvoloso su gran parte dell’Italia. Oggi in particolare prevista solo qualche pioggia, localmente moderata o anche con temporali, sulla Sicilia e sul reggino, occasionale al mattino su medio e basso Adriatico. Torna invece la nebbia sulla Pianura Padana, specie sui settori centro-occidentali, e localmente anche sulle zone interne della Sardegna. Temperature minime in aumento sul settore alpino, al Centro e sulle aree tirreniche e appenniniche meridionali, in diminuzione sulla Pianura padana. Massime in rialzo un po' ovunque, tranne che nella Pianura padana centro-orientale e in Calabria e Sicilia, dove risulteranno in lieve calo. Con la presenza dell'alta pressione ci sarà poco vento, si formeranno le nebbie per cui gli agenti atmosferici inquinanti avranno maggior possibilità di sostare nell'aria, aumentando considerevolmente l'inquinamento.

Nuova perturbazione a metà settimana – Come si diceva, dopo questa fase di bel tempo prevalente a partire dal 25 gennaio il tempo inizierà a peggiorare inizialmente al Nord, poi in Toscana, Umbria e Lazio con nubi in aumento. Le piogge interesseranno dapprima la Liguria, poi basso Piemonte, Lombardia, Alpi e Prealpi. Poi si estenderanno tra il 26 e il 27 alle zone restanti del Nord, e parte della Toscana. Parte delle regioni meridionali verranno raggiunte dalle piogge man mano che la bassa pressione scenderà verso Sud. Neve debole prevista sopra gli 800/1000 metri. I venti soffieranno dai quadranti meridionali.