Non sarà un fine settimana dal sapore estivo, tutt’altro. Il quadro meteorologico sull'Italia sta per subire un profondo cambiamento e nelle prossime ore porterà un assaggio d'autunno su tutta la penisola. Come spiega il team del sito ilmeteo.it, l’arrivo di un ciclone nordeuropeo – il figlio dell'ormai famoso Ernesto – sconquasserà l'Italia intera, da Nord a Sud. Gli esperti meteo spiegano che le prime avvisaglie del cambiamento avverranno già domani, venerdì 24 agosto, con primi temporali ad evoluzione diurna anche al Nord sulla Pianura padana. Poi nel weekend, l’ultimo del mese di agosto, il protagonista sarà decisamente il maltempo. Tra sabato 25 e domenica 26 agosto il ciclone farà irruzione con aria fredda di estrazione artica che innescherà violenti temporali che dal Nord-Ovest della penisola si porteranno verso il Nord-Est e quindi le regioni adriatiche, la Toscana e l'Umbria. I meteorologi prevedono l’arrivo di fenomeni violenti con grandinate eccezionali, nubifragi, possibili bombe d'acqua e anche delle trombe d'aria.

Temperature in calo anche di 15 gradi – Le isole maggiori saranno letteralmente martoriate da questa fase instabile, soprattutto in Sicilia attesi temporali e grandinate ovunque con particolare intensità sulle province di Palermo, Trapani, Caltanissetta, e Agrigento dove potrebbero altresì verificarsi fenomeni estremi come trombe d’aria. Non migliora il tempo neppure sulla Sardegna. Inoltre scenderanno le temperature: si registreranno nel weekend anche 15 gradi in meno rispetto ai giorni scorsi e sulle Alpi sopra i 1800 metri potrà anche arrivare la neve. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito ilmeteo.it, comunica che tra domenica e lunedì il maltempo si porterà verso le regioni adriatiche fino alla Puglia, poi però la rimonta dell'anticiclone delle Azzorre riporterà giornate soleggiate. In ogni caso il clima resterà decisamente piacevole dato che le temperature massime non saliranno sopra i 28 gradi su quasi tutte le regioni.