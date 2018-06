Dopo un weekend decisamente piacevole e all'insegna del sole l'estate – ormai alle porte – si prende una breve pausa: nelle prossime ore infatti un ampio vortice depressionario atlantico in transito sul nostro paese determinerà una instabilità sulle regioni settentrionali, causando da questa sera fenomeni temporaleschi, localmente anche intensi, soprattutto su Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. E' proprio alla luce delle previsioni ad oggi disponibili che il Dipartimento della Protezione Civile, in collaborazione con le regioni coinvolte – alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Le intense piogge attese nei prossimi giorni potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it). Per questa ragione è stata valutata per la giornata di oggi, lunedì 4 giugno, allerta gialla su Piemonte centro-settentrionale, Lombardia, Veneto, gran parte dell'Emilia-Romagna, Marche e Umbria orientale. Continua inoltre l'allerta gialla per rischio idrogeologico localizzato sul Veneto.

Per la giornata di domani, martedì 5 giugno, è prevista nuvolosità variabile al Centro-Nord. Piogge o temporali, specie di pomeriggio, interesseranno Alpi, Triveneto, Appennino emiliano e zone interne del Centro con locali sconfinamenti lungo le coste adriatiche. Al Sud e in Sicilia tempo più stabile e soleggiato, e anche più caldo con temperature intorno ai 30 gradi.