Se gran parte dell'Italia ha potuto godere di condizioni meteo clementi per la giornata di Natale, in queste ore invece l'intera Penisola sarà attraversata da una violenta ondata di maltempo che porterà piogge, nubifragi, venti molto intensi e neve abbondante su Alpi e Appennini. Tra il 27 e il 28 Dicembre, infatti, ci sarà un deciso peggioramento della situazione meteorologica su molte regioni con allerta arancione della Protezione civile su Abruzzo, Lazio, Liguria, Molise e Umbria. La perturbazione ha già interessato la Liguria dove lo stato di allerta è scattato già da qualche giorno, ma via via nel corso della giornata interesserà le altre zone del Paese, in particolare il centro-nord, Sardegna e Campania.

Per la giornata di mercoledì dunque al Nord avremo cielo coperto con piogge via via più diffuse, soprattutto tra Levante ligure e alta Toscana e neve sopra 600 metri. È al Centro però che le piogge saranno più intense e a carattere temporalesco, in particolare sul Lazio e zone interne tra Umbria, Abruzzo e Molise, mentre la neve sarà diffusa in Appennino sopra 1100 metri. Al Sud la situazione peggiore è in Campania ma condizioni meteo in peggioramento anche su Sicilia con piogge e locali temporali. Più asciutto sul resto delle regioni.

La perturbazione per la giornata di giovedì sarà accompagnata anche da forti venti freddi che faranno calare le temperature in tutto il Paese. Prosegue invece l'instabilità meteo. Al mattino schiarite al Nordovest ma previste ancora piogge al Nordest e in Emilia Romagna e sul versante tirrenico del centro sud. Le precipitazioni riguarderanno principalmente Campania, Calabria tirrenica, mentre saranno più occasionali sul resto del Sud e deboli in Sardegna. Neve a quote molto basse sull’Appennino emiliano e fino a 500-600 metri al Centro. Nel corso del pomeriggio graduale miglioramento a Nordest, in Umbria e sulla Toscana ma ulteriori precipitazioni su Romagna, Marche, basso Lazio e basso Tirreno.