Il 2019 comincia all'insegna del freddo: venti forti e gelidi sono in arrivo dalla Russia e dal Nord Europa, causando un drastico calo delle temperature su tutte le regioni italiane già a partire da oggi, mercoledì 2 gennaio. Una situazione destinata a peggiorare nei prossimi giorni fino alla Befana, tanto che la Protezione civile ha già diramato l'allerta gialla per le avverse condizioni meteorologiche in Abruzzo, Molise e versante tirrenico della Sicilia, con possibili mareggiate. L'avviso pubblicato sul bollettino nazionale di criticità e di allerta, consultabile sul sito del dipartimento, prevede dalla mattinata del 2 gennaio in particolare venti forti fino a burrasca dai quadranti settentrionali su Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Liguria che, dal tardo pomeriggio di domani, si estenderanno a Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

L'apice del freddo verrà infatti toccato tra giovedì 3 e sabato 4 gennaio. A preoccupare sono soprattutto i venti di Tramontana, Grecale e Maestrale che colpiranno in particolare le Alpi e l'Appennino, facendo toccare al termometro zero gradi centigradi. La neve sarà altamente probabile in città come Rimini, Ancona, Macerata, Ascoli, Teramo, Pescara, Chieti, Termoli, Foggia e Bari, oltre ovviamente che in tutte le località appenniniche, ma anche a Matera, Taranto, Potenza, Benevento, Salerno. Ancora, è molto probabile che nevicherà a Catania, Palermo e Messina oltre alle città più "alte" della Sicilia come Enna, Prizzi, Adrano, Bronte, Caltanissetta, Randazzo, Gangi. La situazione è migliore in Sardegna e al Nord, invece, dove il tempo si manterrà soleggiato, secco ma freddo, con possibili banchi di nebbia in Pianura Padana e neve oltre i 300 metri di quota. Ci sarà un piccola tregua durante il weekend della Befana, ma già all'inizio della prossima settimana è attesa una nuova irruzione artica.