Le correnti di aria fredda arrivate ieri nelle regioni del nord e del centro Italia hanno ormai raggiunto anche quelle meridionali, mettendo la parola fine sull'ondata di caldo anomalo che da due settimane investe il paese. La giornata di oggi sarà anche molto ventosa, mentre le piogge saranno poche e concentrate sulle isole maggiori. Quella di domani sarà la giornata più fresca della settimana, soleggiata ma ancora ventosa e con temperature in ulteriore flessione. Poi tra giovedì e venerdì l’alta pressione tornerà temporaneamente a occupare il belpaese favorendo un nuovo importante aumento delle temperature, che torneranno quasi ovunque al di sopra della norma, ma senza raggiungere i picchi di caldo anomalo delle scorse settimane.

Per la giornata di oggi, martedì 25 settembre, il tempo sarà nuvoloso nelle isole maggiori, con piogge sparse e possibili temporali in Sicilia e, in mattinata, anche in Sardegna. Un po’ di nuvole anche all’estremo meridione, con qualche pioggia isolata nella bassa Calabria. Sereno o poco nuvoloso sulle altre regioni. Ventoso, soprattutto al Centro-Sud e Isole, per venti in da nord o nordest. Inizio di giornata molto fresco al Centro-Nord; temperature massime in flessione ovunque, con valori nella norma o anche al di sotto.

Domani, mercoledì 26, situazione sostanzialmente simile con un po’ di nuvolosità innocua su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia; molto sole altrove. Nel pomeriggio prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso su quasi tutte le regioni, con solo qualche nube innocua in Sicilia. Temperature basse nel primo mattino, con minime tipiche di metà ottobre; massime in ulteriore lieve calo, quasi ovunque leggermente al di sotto delle medie stagionali.