Ancora poche ore di sole e di clima relativamente mite, prima dell'arrivo del ciclone di formazione Nord atlantica che porterà con se pioggia, vento e un abbassamento delle temperature. È questo, in estrema sintesi, ciò che ci aspetta nelle prossime ore, con un cambiamento che sembra riportare indietro le lancette dell'orologio e "mettere in pausa" la Primavera. L'aria fredda portata dal ciclone, infatti, determinerà un brusco calo delle temperature e potrebbe provocare addirittura il ritorno della neve a quote superiori ai mille metri. Insomma, la parola chiave di questo maggio 2018 continuerà a essere una sola: instabilità.

Le prime Regioni a essere colpite dalla nuova ondata di piogge e temporali, dunque, saranno quelle di Nord-Ovest, Piemonte e Liguria in particolare. Da lunedì, comunque, il maltempo si allargherà anche a Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino, Emilia Romagna e Toscana: in queste zone le temperature scenderanno anche di 5 / 7 gradi, con grandinate e temporali dalle prime ore del pomeriggio. Nella giornata di martedì, invece, il fronte investirà anche le Regioni centrali e meridionali: in particolare, a essere colpite dai temporali e dalle grandinate, saranno il Lazio, la Toscana, la Calabria e la Sicilia. Leggermente migliore la situazione sul versante adriatico delle regioni meridionali, anche se i temporali non dovrebbero risparmiare la Puglia nella notte fra martedì e mercoledì.

Una situazione che non muterà se non nella giornata di venerdì, con l'allontanamento del ciclone che però non si tradurrà in una stabilizzazione del quadro complessivo. Nonostante l'aumento delle temperature, infatti, anche nel prossimo fine settimana saranno frequenti i fenomeni a carattere temporalesco, che colpiranno in particolare il Centro e il Nord del Paese.