La formazione di un Vortice Ciclonico Islandese inquieta i meteorologi in vista del weekend. Già nel corso dei prossimi giorni, come evidenziano gli esperti de Ilmeteo.it, sulle nostre regioni condizioni di forte instabilità a pause soleggiate, ma con fenomeni violenti prima al Centro-Sud e al nordovest e poi ancora una volta al Nordest. Quindi tra sabato 12 e domenica 13 assisteremo ad una evoluzione leggermente anomala, ovvero la discesa verso il mediterraneo di un nocciolo depressionario, con conseguenti condizioni di maltempo prima al Nordest, e infine al Centro-Sud e resto del Nord, a mano a mano che l'aria più fresca si estenderà a tutte le regioni.

L'arrivo del ciclone islandese

Il ciclone si staccherà da una saccatura presente sull'Islanda e molto velocemente raggiungerà la Francia, scivolando sopra l'alta pressione delle Azzorre collocata al largo dell'oceano Atlantico; a quel punto si attiveranno correnti via via più intense prima di Maestrale e di Tramontana che si addosseranno alle Alpi occidentali e scavalcandole solo in parte, poi venti di Libeccio che raggiungeranno le regioni settentrionali e saranno le responsabili, oltre alla diminuzione della pressione, di forti temporali. Poi tornerà la neve sulle Alpi a 1700 metri circa o anche a quote lievemente più basse sui confini alto-atesini.

Il meteo nel weekend

Come accennato, le piogge comunque non abbandoneranno l'Italia per tutta la settimana, ma per la giornata di Sabato 12 interesseranno nuovamente tutto il Centro-Sud e i settori alpini del Nord. Ma sarà Domenica 13 che il tempo si aggraverà ulteriormente. Prima su tutto l'arco alpino, poi estendendosi a quello prealpino ed entro sera anche alla Pianura padana: sono attesi temporali molto forti con alto rischio di grandinate sul Piemonte come a Torino e maltempo intenso tra biellese, novarese e vercellese, in Lombardia con Milano a rischio grandine e verso il Veneto con temporali forti sulla zona del Garda, il Trentino alto Adige e il Friuli Venezia Giulia. Qualche temporale colpirà anche le regioni centrali, specie i versanti adriatici.