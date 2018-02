Nel giorno di San Valentino gli innamorati dovranno fare i conti con freddo e pioggia. Dopo il passaggio della bassa pressione che sta interessando gran parte d'Italia, a partire da oggi 14 febbraio un nuovo centro depressionario raggiungerà infatti velocemente il Sud guastando il tempo. Nel corso della giornata odierna – spiegano gli esperti del sito ilmeteo.it – mentre un centro depressionario si allontanerà dall'Italia dirigendosi verso il comparto balcanico, un ciclone prenderà forma sul mar Tirreno e raggiungerà velocemente le regioni del Sud-Italia. Il tempo peggiorerà sempre più in particolare su Sicilia e Calabria con piogge via via più diffuse e temporali. Le precipitazioni si estenderanno anche a Puglia e Basilicata, toccando inoltre il Salernitano e alcune zone di Abruzzo e Molise. Alimentato da aria fredda, il ciclone porterà la neve a scendere a quote sempre più basse. Previste nevicate sull'Appennino centrale sopra i 500 metri, ma dalla sera la quota scenderà fino a raggiungere i 3/400 metri, 300/600 metri sui rilievi meridionali. Per quanto riguarda le temperature, si segnalano valori in diminuzione sulle regioni meridionali, che però poi torneranno ad aumentare nei prossimi giorni.

Le previsioni per i prossimi giorni – Tra il 15 e il 18 febbraio è previsto il ritorno dell’alta pressione. Gli esperti meteo prevedono giorni di tempo stabile e soleggiato, anche se nel corso del prossimo weekend le nubi aumenteranno su tutta la penisola, con piogge sparse al Centro e su alcuni settori del Nord-Ovest. Da segnalare anche che, secondo gli esperti meteo, la stagione invernale fino a questo momento povera di nevicate in pianura e anche di freddo potrebbe risvegliarsi verso la fine del mese. A partire dal 20-21 febbraio l'alta pressione delle Azzorre, che raggiungerà l'Europa centro-meridionale nei prossimi giorni, si sposterà gradualmente verso il Regno Unito e la Scandinavia. Da qui masse d'aria gelide di origine artico-russa si incammineranno verso il cuore dell'Europa.