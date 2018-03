Una profonda e diffusa area di bassa pressione centrata tra le Isole Britanniche e il nordovest della Francia rimarrà pressoché stazionaria per diversi giorni. Questa depressione ha dato il là a un'intensa corrente sud-occidentale, umida e temperata, che ha favorito un deciso rialzo termico nel Mediterraneo che nei prossimi giorni si estenderà anche all’Europa centrale. L'aumento delle temperature è stato sensibile nelle regioni centro-meridionali, mentre al Nord l’aria fredda intrappolata in Val Padana viene rimossa con maggiore fatica dalle correnti più miti. In questo contesto si muoveranno velocemente numerose perturbazioni atlantiche che attraverseranno l’Europa centro-occidentale e l’Italia.

La settimana prenderà il via all'insegna delle piogge, che si alterneranno a fasi temporaneamente asciutte e spesso soleggiate, che risulteranno però molto brevi. Le regioni del sud saranno quelle che vedranno più sole, ad eccezione della Campania. Alternanza di schiarite e piovaschi su Marche, Abruzzo e Molise. Nel corso della giornata di oggi, lunedì 5 marzo, una prima perturbazione attraverserà il paese da Ovest verso Est, portando piogge diffuse al Nord, rovesci e temporali al Centro e sulla Campania. Nevicate sulle Alpi sopra i 900/1200 metri circa. Tra domani e il 9 marzo una seconda perturbazione investirà l'Italia con altre piogge che colpiranno soprattutto il Nordovest, Toscana, Umbria, e Lazio. Per quanto concerne il prossimo weekend assisteremo a una nuova perturbazione da Nordovest: precipitazioni che insisteranno dapprima al Nord, a seguire raggiungeranno il Centro, per poi spostarsi al Sud nella giornata di Domenica.