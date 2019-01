Il freddo intenso che si è abbattuto sull'Italia negli ultimi tre giorni è in via di decisa attenuazione. La massa di aria ghiacciata di origine artica che ha interessato il nostro paese portando abbondanti nevicate nel centrosud – in particolare lungo la fascia adriatica – si esaurirà nei prossimi giorni. Quella di oggi sarà l'ultima giornata di freddo intenso, mentre nel corso del fine settimana, già dalla giornata di domani, sabato 5 gennaio, l’afflusso di aria fredda si attenuerà con decisione e le temperature risaliranno sensibilmente su tutte le regioni.

Nelle regioni settentrionali, in quelle del versante tirrenico e in Sardegna oggi prevista una scarsa nuvolosità. In mattinata – come spiega Meteo.it – deboli nevicate sparse, fino a quote di pianura sulle regioni adriatiche e sull’Appennino meridionale; la neve cadrà sopra i 200-400 metri sul sud della Calabria e nord della Sicilia. Nel pomeriggio i fenomeni si esauriranno nelle Marche, mentre qualche precipitazione sparsa si registrerà su medio e basso Adriatico, nord-est della Calabria, nord della Sicilia. Le temperature continueranno a scendere, soprattutto nei valori minimi, portando possibili gelate.

Da domani, sabato 5 gennaio, la situazione meteorologica cambierà: in mattinata si registreranno deboli precipitazioni su Molise, Appennino meridionale, nord della Puglia, nevose fino a quote molto basse; deboli nevicate sopra 400 metri sul nord-est della Sicilia, ma anche sul nord dell’Alto Adige; cielo prevalentemente poco nuvoloso altrove, con nuvolosità in aumento su bassa Toscana e alto Lazio. Nel pomeriggio ancora qualche debole piovasco su Puglia settentrionale, nord della Sicilia e dell’Alto Adige. Temperature quasi ovunque in aumento.