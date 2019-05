Dopo il tempo instabile del weekend, anche la prossima settimana comincerà all'insegna del maltempo: tra lunedì 20 e martedì 21 maggio è, infatti, attesa sull'Italia una nuova perturbazione che porterà piogge e rovesci anche temporaleschi, oltre ad un ulteriore calo delle temperature che consentirà altre nevicate sulle Alpi. Niente da fare, dunque, per la primavera che tarda ad arrivare, lasciando spazio ad un maggio "autunnale", come non si aveva almeno dagli anni Settanta, quando la Penisola fu colpita da un'ondata anomala di freddo. Già per la giornata di domenica 19 maggio la Protezione civile ha proclamato allerta in numerose regioni del Centro-Nord, dalla Toscana all'Emilia Romagna, passando per il Veneto, e la situazione peggiorerà nelle ore successive. Va meglio al Sud, dove ci sarà decisamente più caldo, anche se non mancheranno le nubi.

Un sospiro di sollievo si potrà tirare a partire da giovedì 23 maggio, quando l'Anticiclone africano farà una breve visita sulla Penisola portando una seppur breve fase di bel tempo e di caldo moderato sull'area tirrenica e su parte del Nord, mentre continueranno a scoppiare dei temporali pomeridiani sulla dorsale appenninica del Centro Sud con qualche parziale sconfinamento alle adiacenti aree pianeggianti. In alcune città, come Milano e Bologna, le temperature potranno toccare i 24/25°C, qualche grado in meno a Firenze e Roma, mentre in alcune aree interne della Sardegna si sfioreranno i 30 gradi. Tuttavia, avvertono gli esperti, non si può ancora parlare di vera e propria svolta: nuove masse di aria fredda arriveranno dal Nord Europa tra sabato 25 e domenica 26 maggio, per l'ennesimo weekend freddo del mese.