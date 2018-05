Inizio settimana ancora caratterizzata da cattivo tempo e situazione meteo decisamente instabile per l'Italia che deve continuare a fare i conti con nuvole e piogge diffuse in molte regioni del Paese. Una fase però che però è destinata finalmente a esaurirsi visto che, come spiegano dal sito Ilmeteo.it, all'orizzonte è in arrivo l'anticiclone africano Scipione a matrice algerina che dovrebbe portare di nuovo il sole a splendere diffusamente sulla Penisola con temperature in deciso aumento e caldo decisamente estivo. Per i primi giorni della settimana, almeno fino a tutto martedì, però la scena meteorologica sarà ancora compromessa dall'azione perturbata del vortice ciclonico con piogge e temporali diffusi su gran parte del Paese.

Nel dettaglio, per la giornata di lunedì al mattino avremo cielo nuvoloso su quasi tutti le regioni con fenomeni di pioggia, localmente anche intensi, su Nord ovest e regioni tirreniche oltre che sulle Isole Maggiori. Nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà anche nelle regioni adriatiche con rovesci e temporali sparsi tra Nordovest, , Emilia Occidentale, regioni tirreniche, zone interne del Centro, Appennino Meridionale, Sardegna e rilievi della Sicilia. Di conseguenza le temperature saranno in calo nei valori massimi, in particolar modo nelle zone interessate dalle piogge

Stessa situazione meteo è attesa anche per la giornata di martedì con nuvole a farla da padrone e schiarite significative solo sul settore ionico. Al mattino previste piogge o locali rovesci al Nord e in Toscana, isolati rovesci o temporali tra Puglia e Basilicata. Nel pomeriggio rischio di locali rovesci o temporali su tutte le zone interne e appenniniche del Centro-Sud. Qualche pioggia potrebbe interessare anche il nord della Sicilia, le coste campane, Liguria e resto del Nord, eccetto le coste delle Venezie. Temperature massime ancora in calo al Nord e in Toscana. Successivamente ci sarà un aumento della pressione sul Mediterraneo, un anticiclone spingerà masse d'aria di origine africana verso l'Italia e portando sole caldo tra la fine del mese di maggio e i primi di giugno.