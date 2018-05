Continua l’instabilità del mese di maggio. Tra oggi, martedì 22 maggio, e domani mercoledì 23 maggio l’Italia continuerà a essere interessata dal maltempo, come non accadeva da anni in questo mese. In particolare, secondo quanto spiegano gli esperti del sito ilmeteo.it, nelle prossime 48 ore la presenza di aria più fresca in quota determinerà condizioni di grande instabilità su buona parte del Paese, con fenomeni a tratti intensi e locali grandinate; un tempo decisamente dinamico, vero toccasana per le riserve idriche delle nostre regioni. Da rilevare anche un calo delle temperature, in misura maggiora nelle regioni settentrionali, con 7-8 gradi in meno rispetto a domenica.

Le previsioni per martedì e mercoledì – Oggi, martedì 22 maggio, previste al mattino piogge in misura maggiore nel Nord-Italia, con rischio temporali specie al Nord-Est, sulla Pianura Padana e sulla Liguria di Levante. Moderati venti meridionali porteranno poi una spiccata instabilità anche sulla Toscana, sulle province settentrionali. Nel pomeriggio saranno piuttosto rari gli spazi soleggiati, confinati soltanto sui settori costieri del Lazio, sul reggino e sulle province meridionali di Sicilia e Sardegna. Piove anche sulle regioni adriatiche, con temporali diffusi lungo i rilievi appenninici. Nel corso della giornata peggiora anche al Sud peninsulare e sulla Sicilia. Domani invece il maltempo resterà confinato soprattutto al Centro-Sud: si prevedono infatti ampi spazi di sereno al Nord-Est, mentre al Nord-Ovest e sull'arco alpino saranno ancora possibili acquazzoni alternati a schiarite. Possibili temporali al mattino anche su Lombardia, Piemonte e alta Toscana. Tempo ancora instabile anche su Puglia, Basilicata e Campania. Più soleggiato invece sulle isole maggiori, con le temperature che inizieranno a salire nuovamente. Nei giorni successivi, con l’avanzata dell’anticiclone africano Scipione, arriverà la prima vera ondata di caldo dell’anno.