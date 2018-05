In questo mese di maggio 2018 i protagonisti sono decisamente i temporali. Il nostro Paese continua a vivere un periodo perturbato, con frequenti temporali e acquazzoni. Come spiegano gli esperti del sito ilmeteo.it, il tutto è causato dalla presenza, in quota, di aria più fresca e instabile che, a contatto con l'aria più calda e umida presente nei bassi strati dell'atmosfera, favorirà il passaggio di alcuni fronti temporaleschi. Anche quella di oggi, mercoledì 9 maggio, sarà una giornata fortemente temporalesca. In particolare, sin dalle prime ore del mattino il maltempo colpirà diverse regioni del Nord, dalla Liguria, al Piemonte alla Lombardia, con temporali e grandine. Temporali sono inoltre previsti su Alpi, Prealpi e media-alta pianura del Triveneto, altri rovesci raggiungeranno poi il Centro-Sud, col Lazio, la Campania e la Puglia e nel corso del pomeriggio su tutte le regioni centrali.

La situazione non migliorerà domani: giovedì 10 maggio, infatti, fenomeni temporaleschi interesseranno al mattino la Toscana e il tempo resterà decisamente instabile sulla Campania, con temporali lungo i rilievi e sulle province di Caserta, Avellino e Benevento. Sui restanti settori dell'Italia centrale ecco che potranno aversi piogge sparse, localmente intense verso la Capitale. Entro le ore centrali del giorno l'instabilità si farà via via crescente lungo tutto l'Appennino centro meridionale, con frequenti temporali sull'Abruzzo e sulle Marche. Al Nord-Ovest i fenomeni più forti potranno registrarsi sulle Alpi marittime, e qualche temporale potrà aversi anche tra spezzino e alta Toscana.

Venerdì 11 maggio la situazione resterà ancora molto simile, con tutto l'Appennino centrale e meridionale ancora colpito da temporali, localmente violenti tra Abruzzo, entroterra laziale, Marche, Molise. Al Nord le probabilità di temporali saranno maggiori sull'Appennino ligure, e poi verso le Alpi marittime.