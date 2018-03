La primavera è dunque arrivata – con l'equinozio scattato ieri, 20 marzo, alle 17.15 – ma stando alle previsioni meteo ci aspetta ancora un tempo invernale. Per il sole e l’innalzamento delle temperature, infatti, bisognerà attendere ancora: almeno fino alla fine di questa settimana, l'Italia dovrà affrontare condizioni meteo tipicamente invernali, con correnti di aria fredda che porteranno la colonnina del mercurio su valori ben al di sotto della norma, dagli 8 ai 10 gradi in meno in tutta Italia. Secondo gli esperti meteorologi la nuova intensa perturbazione, la numero 9 del mese, porterà, oltre al freddo, piogge e temporali, venti burrascosi e un brusco abbassamento del limite delle nevicate in Appennino.

Previsioni per oggi mercoledì 21 – Nella giornata di ieri, il vortice depressionario si è spostato nel Meridione, portando nuovo maltempo al Sud e medio versante adriatico, con le gelide correnti orientali che favoriranno un ulteriore abbassamento delle temperature in gran parte del Paese. Al Nord il tempo migliorerà sensibilmente, ma con un aumento del freddo notturno e mattutino, mentre al Centro-sud insisteranno molte piogge, a tratti anche intense, molto vento e nevicate fino a quote insolitamente basse, con la neve che in Abruzzo e Marche potrebbe spingersi fino a quote di pianura.

Previsioni meteo per giovedì. Bel tempo al Nord e Toscana. Nuvole nel resto del Paese: precipitazioni sparse su Abruzzo, Molise, Sud e Isole; neve fino a quote collinari sull’Appennino Abruzzese e Molisano, oltre 500-1000 metri su Appennino Meridionale e rilievi della Sicilia. Temperature minime quasi dappertutto in calo, con deboli gelate al Nord anche in pianura; massime in generale stazionarie o in ulteriore lieve diminuzione.