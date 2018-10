L'area di alta pressione che da giorni insiste sulla Penisola difendendola dalle perturbazioni di origine atlantica continuerà a far sentire i suoi effetti sull'Italia ancora per diversi giorni, evitando l'abbattersi di temporali e acquazzoni. Da queste situazione meteo però non sarà interessato l'estremo sud e in particolare Sicilia e Calabria dove nelle prossime ore il protagonista invece sarà il maltempo. Rovesci o temporali sparsi, localmente anche forti, e locali nubifragi, sono attesi in particolare sul basso versante ionico in estensione verso Puglia e Lucania.

Proprio a causa del maltempo, per la giornata di domenica la Protezione Civile ha emesso un'allerta arancione di moderata criticità per rischio idraulico e idrogeologico proprio su alcuni settori di Sicilia e Calabria. Qualche nuvola può interessare l’estremo Nordovest mentre sporadici piovaschi saranno possibili nell'est della Sardegna. Sul resto d’Italia invece persiste l’influenza dell' anticiclone che, come in gran parte dell’Europa centro-orientale, garantisce tempo stabile e soleggiato ma soprattutto temperature miti e decisamente fuori stagione.

Situazione meteorologica analoga anche per l'inizio della prossima settimana con l'alta pressione che tenterà di resistere ancora arretrando solo leggermente. Come conseguenza da lunedì avremo una maggiore instabilità anche sulle regioni italiane del Centro-nord ma senza fenomeni di pioggia. In particolare il sole sarà prevalente su Lombardia, Nordest, Liguria, Toscana e alto Lazio. Pioggie ancora su Calabria e Sicilia, ma isolate precipitazioni anche su Lucania, Marche e Sardegna tirrenica, in estensione ad Abruzzo, Molise e nord Puglia.