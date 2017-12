Sarà un weekend caratterizzato da maltempo diffuso, piogge intense e freddo pungente quello che ci apprestiamo a vivere dal punto di vista meteo in Italia. Una intensa perturbazione di origine nord atlantica infatti investirà in queste ore la Penisola coinvolgendo soprattutto le regioni centromeridionali e la Sardegna con nubifragi e temporali ma anche con venti freddi e un nuovo abbassamento delle temperature. In alcuni settori le piogge saranno forti e abbondanti e per questo motivo la Protezione Civile ha anche diramato per venerdì una allerta arancione per rischio idrogeologico su alcune zone di Campania e Molise.

Nel corso della giornata di venerdì dunque avremo piogge e forti temporali al centro sud, in particolare su Lazio, Campania e Molise, poi a fine giornata le piogge si estenderanno a Basilicata e nord della Puglia, mentre nel resto del Paese tempo più instabile con piogge alternate a schiarite. Previste ancora residue nevicate lungo la barriera alpina e in Valle d’Aosta, mentre il vento riprenderà forza portano a mari mossi o molto mossi e localmente agitati.

I venti si intensificheranno anche nel corso di sabato portando condizioni meteo altamente instabili. Al mattino piogge sparse su gran parte della Sicilia, nubi e precipitazioni più probabili anche in alta Toscana, Emilia Romagna centro-meridionale, Marche, Abruzzo, nel Lazio, nel Salento e infine sulle coste tirreniche della Calabria. Più soleggiato al Nord ma a fine giornata il miglioramento si estenderà anche alle regioni centrali tirreniche. Il freddo però la farà da padrone ovunque con neve su Marche e Abruzzo fino a 500-600 metri.

Stessa situazione meteorologica anche per la giornata di domenica con venti freddi che porteranno ad un ulteriore abbassamento delle temperature, con minime spesso sottozero al Nord e regioni tirreniche centrali, e nubi sparse. Le piogge interesseranno in particolare Marche, Abruzzo e Molise, poi le coste tirreniche di Calabria e Sicilia. La neve prevista sopra i 400 metri sugli appennini centrali e sopra i 1000 metri su quelli meridionali.