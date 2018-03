Il maltempo continua a flagellare l'Italia e sono in particolare le regioni del Sud quelle che, in questo strano inizio di primavera, devono ancora fare i conti con freddo e piogge. Da diversi giorni su molte regioni imperversa un vortice ciclonico che dalle Baleari è andato spostandosi dapprima sulla Sardegna e poi sull'Italia meridionale. La bassa pressione è in queste ore particolarmente attiva sul mar Ionio: come spiegano gli esperti del sito ilmeteo.it, i suoi forti venti, che ruotano in senso antiorario, portano piogge diffuse tra Calabria, Puglia, Basilicata, Campania e Sicilia ionica. Attese nevicate sulle regioni peninsulari anche a 400 metri d'altezza, localmente a quote inferiori sul foggiano ed entroterra campano. Anche la Sardegna continua a fare i conti col maltempo e in particolare sono ancora attese forti piogge su Ogliastra e cagliaritano, localmente a carattere di nubifragio. Nel pomeriggio di oggi, giovedì 22 marzo, la situazione potrebbe leggermente migliorare sull’isola, mentre il maltempo continuerà ad interessare i settori peninsulari italiani. Domani, venerdì 23 marzo, con lo spostamento definitivo verso la Grecia del vortice i meteorologi prevedono precipitazioni sempre più rare, ma la fase di maltempo non è sicuramente finita.

Maltempo anche nel weekend delle Palme – Un nuovo peggioramento è infatti atteso già nel weekend: “Sabato 24 sera – avvisano gli esperti di ilmeteo.it – il tempo tornerà a peggiorare sulla Sardegna verso la Sicilia, mentre domenica 25, ‘delle Palme', condizioni di diffuso maltempo sono attese su tutte le regioni meridionali, ma anche su Marche, Abruzzo e Molise con precipitazioni che potranno risultare molto forti sulle coste adriatiche. Continuerà il bel tempo al Nord, in Toscana, Umbria e gran parte del Lazio, ma con nuovo calo termico. La primavera non s’ha da fare”.