Brutte notizie dal punto di vista meteorologico per chi aveva pensato di organizzare le sue vacanze estive tra la fine di agosto e l'inizio di settembre. Dopo le intense giornate di calore delle scorse settimane, garantite dall'alta pressione africana, infatti, sul nostro Paese si affaccia una pesante perturbazione che nella seconda pare della settimana porterà nuvole e pioggia su moltissime regioni e un calo termico deciso, soprattutto al nord. I primi effetti si avranno già nel giornata di giovedì ma sarà tra venerdì e il weekend che l'instabilità insisterà in modo più deciso sull'Italia a causa della formazione di un vortice di bassa pressione che stazionerà sul nostro Paese fino a lunedì o martedì. Previsti dunque rovesci e temporali diffusi e anche di forte intensità che faranno scendere in picchiata i valori massimi del temperature anche di 8-9°C in moltissime località.

Per la giornata di giovedì quindi le previsioni meteo parlano di un graduale peggioramento del tempo a partire dal settore alpino centro-orientale ma che a fine giornata coinvolgerà anche la pianura del Nord-Ovest. Nuvolosità irregolare quindi è attesa su Alpi, Liguria, Emilia, Toscana e Appennini, con isolati rovesci e temporali sui rilievi lombardi e su quelli del Nord-Est e al mattino anche nel Levante Ligure. Soleggiato o poco nuvoloso invece nel resto dell’Italia dove persisterà la fase di caldo alternata agli ormai soliti acquazzoni pomeridiani sull'Appennino meridionale.

La situazione peggiorerà sempre di più nel corso delle ore al nord portando tra sera e notte temporali anche in pianura in Piemonte e Lombardia. Per la giornata di venerdì infatti le previsioni meteo indicano rovesci e temporali sparsi in tutte le regioni settentrionali, in alcuni casi anche di forte intensità. Moderata nuvolosità invece nelle zone interne del Centro-Sud. Come conseguenza avremo un deciso abbassamento delle temperature al nord. Sarà il preludio di un weekend fatto di piogge continue che non darnnno tregua al cento nord