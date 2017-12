Un fronte di alta pressione sta gradualmente avanzando sul Mediterraneo centro occidentale, accompagnato da un'aria decisamente più mite rispetto alle scorse settimane. Il limite avanzato di quest'area è costituito da una perturbazione che interessa marginalmente l’Italia con nuvole in gran parte del Paese ma precipitazioni sostanzialmente confinate lungo le Alpi. Già da domani, 31 dicembre, l’alta pressione inizierà ad indebolirsi; i venti umidi da sud-ovest causeranno un aumento della nuvolosità sulla Val Padana e sul settore occidentale del paese, anticipo di una debole e rapida perturbazione in arrivo da ovest che attraverserà l'Italia tra la notte di San Silvestro e il giorno di Capodanno. Le precipitazioni interesseranno il settore ligure, la Lombardia, il Nordest e il versante tirrenico della Penisola. La notte di San Silvestro non sarà particolarmente fredda con un clima piuttosto mite soprattutto al Centro-sud.

Per la giornata di oggi è prevista nuvolosità variabile su gran parte del Paese. Al mattino potrà nevicare sul settore alpino, soprattutto sulla valle d’Aosta; piogge sparse nel nord della Sicilia. Nel pomeriggio ancora qualche nevicata sulle Alpi, in particolar modo nelle aree settentrionali di confine, con quota in rialzo specialmente su quelle occidentali.; piogge residue tra il nordest della Sicilia e il sud della Calabria, locali pioviggini in Toscana. Temperature massime in lieve calo in Val Padana, per lo più in rialzo altrove.

Per la giornata di domani, l'ultima del 2017, sulla Val Padana è prevista la graduale formazione di nubi basse; nuvolosità in aumento sulla Liguria e sulle regioni tirreniche; schiarite anche ampie sulle Api, lungo il medio e basso l’Adriatico e via via più diffuse anche in Sicilia. Potrebbe piovere su Levante ligure, nordovest Toscana, dal pomeriggio anche in Campania. In serata deboli piogge o pioviggini anche sull'ovest della Lombardia, sul Piemonte sud-orientale e sulla Calabria tirrenica. Nella notte di san Silvestro deboli precipitazioni possibili su Valle d’Aosta, Lombardia, pianura veneta, Toscana, Ligure e ovest Emilia.