Dopo un Natale che non ha dato particolari problemi meteorologici, a partire da oggi – festività di Santo Stefano – torna il maltempo sulla penisola. Le previsioni dal 26 dicembre ai due giorni successivi indicano una variazione rispetto al clima che ha accompagnato finora le feste: gli esperti meteo prevedono almeno 48 ore di forte maltempo sull’Italia. L'alta pressione è destinata ad abbandonare il nostro Paese, a seguito dell'arrivo di una bassa pressione atlantica che richiamerà venti più umidi, carichi di piogge. La giornata sarà nel complesso nuvolosa, con le piogge che interesseranno soprattutto il Nord e le regioni tirreniche, mentre sulle Alpi cadrà la neve, ma difficilmente al di sotto degli 800-1000 metri. Le cose peggioreranno domani, mercoledì 27 dicembre, quando dovremo fare i conti con una forte ondata di maltempo. Le piogge bagneranno gran parte del Paese e saranno a tratti anche intense e accompagnate da abbondanti nevicate su Alpi e Appennino Settentrionale, mentre venti forti soffieranno su quasi tutti i nostri mari.

Temperature stazionarie ovunque – Nei dettagli, domani è previsto cielo coperto con piogge via via più diffuse al Nord, ma già a partire dalla sera migliora al Nord-Ovest. Al Centro, coperto ovunque con precipitazioni sparse e temporali. Previste piogge forti sul Lazio, anche a carattere di nubifragio, mentre al Sud peggiora in Campania e poi Sicilia con piogge e locali temporali. Più asciutto sul resto delle regioni. Giovedì 28 dicembre il tempo migliorerà soprattutto al Nord-Ovest mentre resterà ancora instabile al Nord-Est e sulla Romagna, con piogge moderate. Le precipitazioni riguarderanno principalmente Campania, Calabria tirrenica, occasionali sul resto del Sud, deboli in Sardegna, possibili sul Lazio. Altrove è previsto cielo sereno. Per quanto riguarda le temperature, nei prossimi giorni resteranno pressoché stazionarie ovunque.