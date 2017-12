Possiamo sorridere in vista del Natale. Tra oggi e domenica infatti l’alta pressione farà sentire i suoi benefici effetti sullo Stivale, garantendo prevalenza di tempo soleggiato e temperature in crescita. In particolare per questo weekend possiamo aspettarci poche nuvole, sostanziale assenza di piogge e temperature vicine a valori normali per il periodo al Centro-nord; un po’ più di freddo si farà sentire anche sabato nel Meridione a causa dei venti di Tramontana che si attenueranno già domenica, giorno della Vigilia. Locali nebbie potranno formarsi nelle ore più fredde della giornata in Valpadana e nelle valli del Centro. Nel giorno di Natale dovremmo forse aspettarci un aumento della nuvolosità in gran parte del Nord, escluse le aree alpine, e sulle regioni tirreniche. Si avvicinerà infatti una perturbazione che poi a Santo Stefano porterà delle piogge in Liguria e, a carattere isolato, in Lombardia, Toscana e Sardegna.

Previsioni meteo per sabato 23 – Sole su tutte le regioni, più nubi potranno interessare il palermitano e il messinese. Tramontana su gran parte dei bacini, molto forti sul mar Ionio che sarà agitato, debole Libeccio sul mar Ligure. Temperature quasi ovunque in ulteriore lieve aumento: ancora gelate mattutine al Nord, ma meno diffuse e meno intense; Massime in generale al di sopra delle medie stagionali. È atteso un rinforzo di venti settentrionali al Sud.

Previsioni meteo per la vigilia di Natale – Domenica, Vigilia di Natale, l'alta pressione dominerà ancora sul Paese a e il tempo sarà stabile e in gran parte soleggiato. Qualche nuvola in addossamento tra Liguria e Toscana e possibili nebbie in sviluppo su Val Padana e valli interne del Centro. Venti in attenuazione al Sud e temperature in ulteriore aumento, sia nei valori massimi che minimi.