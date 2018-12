Giovedì sera intorno alle 22 i vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre sul cavalcavia che collega Viale Garibaldi alla tangenziale e che attraversa il Terraglio a Mestre, nel Veneziano, a causa di un grave incidente che ha coinvolto due vetture di cui una della polizia locale. L’impatto è stato violento e il bilancio dello schianto è di tre feriti. A bordo di una delle due auto, una Fiat Stilo, c’era il conducente che è stato estratto dal veicolo dai vigili del fuoco e ricoverato: secondo le prime informazioni trapelate, sarebbe in gravissime condizioni. Feriti anche i due poliziotti della polizia locale a bordo dell'altra auto. Tutti sono stati presi in cura dal personale del Suem 118 intervenuti sul luogo dell’incidente con più ambulanze e portati in ospedale.

L’auto si è capovolta finendo la sua corsa contro quella della Polizia locale – Le operazioni di primo soccorso sono andate avanti per oltre un’ora così come le verifiche sulla dinamica dell'impatto. Stando a una prima ricostruzione, la Fiat Stilo si sarebbe capovolta finendo la sua corsa sopra l'auto della Polizia locale che stava transitando proprio in quel momento sul cavalcavia.