Dopo giorni di apprensione, la famiglia di Gioia Mini, la 16enne scomparsa da Mestre lo scorso 21 agosto, può tirare un sospiro di sollievo. La ragazza è infatti stata trovata in un albergo di Genova, dove era in compagnia del suo ragazzo, il 22enne Romulus Adrian Man. Sta bene e, stando a quanto riportato dalla stampa locale, si sarebbe trattato di una fuga d'amore. I suoi cari sono arrivati nelle scorse ore nella città ligure per recuperarla, come ha annunciato la sorella, Ambra, che per prima aveva lanciato l'appello sui social network affinché Gioia tornasse a casa. A scoprirla sono stati i carabinieri, che avevano diffuso l'allerta a livello nazionale, dopo due giorni di ricerche.

Gioia si era allontanata da casa lo scorso 21 agosto. Aveva spento il telefono e si era messa in viaggio con il fidanzato che, però, è maggiorenne. Di lui la famiglia sapeva pochissimo, da qui la preoccupazione che la ragazza potesse essere in pericolo, anche se era conosciuta da tutti per avere la testa sulle spalle, dedita allo studio e al catechismo che insegna ai bambini. Tanti i messaggi di sollievo arrivati su Facebook per il suo ritrovamento. "Notizia meravigliosa, bentornata a casa", ha scritto un utente; "Certo che l’esperienza rafforzerà, ammesso che servisse, l’amore e l’unità della Vostra bella famiglia", ha commentato un altro, dopo che l'appello della famiglia era stato condiviso da centinaia di persone da un angolo all'altro del Paese.