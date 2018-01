Brutto incidente, fortunatamente senza vittime, nel pomeriggio di domenica a Mestre (Venezia), dove intorno alle 15.30 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Paccagnella, nei pressi dell’ospedale dell’Angelo, perché un’auto era finita in un canale di scolo con un metro d’acqua. A bordo dell’auto, una Peugeot 308, c’erano tre persone, tutti stranieri, che sono rimaste ferite. Da quanto ricostruito, dopo aver sfondato il parapetto metallico, tutti sono riusciti a venire fuori dal veicolo autonomamente e mettersi in salvo. Soccorsi dal personale del Suem 118 intervenuto sul posto, i tre feriti sono portati nel vicino ospedale. Le loro condizioni di salute non sono note.

Recuperata la vettura dal canale – Sul luogo dell’incidente sono intervenuti inoltre i vigili del fuoco e il nucleo sommozzatori: con tre mezzi tra cui l’autogru hanno recuperato la vettura finita nel canale. La polizia locale ha eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente stradale. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate un paio di ore dopo l’incidente.