Una coppia è finita in ospedale in seguito a un litigio avvenuto questa notte nel loro appartamento di Mestre. L'uomo è stato accoltellato e attualmente è ricoverato in prognosi riservata. A colpirlo con un coltello da cucina sarebbe stata la compagna. La donna, stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, avrebbe preso il coltello dopo che l’uomo l’avrebbe aggredita colpendola con calci e pugni. La donna è incinta di due mesi. Intervenuti sul posto, gli agenti hanno trovato la cucina dell’appartamento della coppia di Mestre a soqquadro e numerosi elementi utili per ricostruire quanto accaduto. Stando alla prima ricostruzione degli eventi, la coppia avrebbe avuto un primo litigio al termine del quale l’uomo si sarebbe allontanato da casa e un secondo qualche ora dopo, quando l'uomo è tornato nell'appartamento.

A chiamare il 118 è stata la madre della donna – La donna, incinta e in cura presso il Centro di Salute Mentale, in stato di agitazione dopo la prima lite col compagno è stata raggiunta a casa dalla madre. Poco dopo sarebbe tornato anche il marito. A quel punto i due avrebbero ricominciato a litigare: lui avrebbe aggredito la compagna verbalmente e l’avrebbe colpita con calci e pugni. Lei avrebbe reagito ferendo alla schiena l’uomo con un coltello. A chiamare il 118 è stata la madre della donna. Dopo l’intervento dei soccorritori entrambi sono stati portati in ospedale: la donna in osservazione e l’uomo – che avrebbe dei precedenti per reati contro il patrimonio, la persona e la pubblica amministrazione – per le ferite riportate. Sull’episodio sono in corso le indagini della questura di Venezia. Non sono ancora state accertate le rispettive responsabilità.