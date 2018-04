Dramma a Messina, dove nel pomeriggio di ieri, domenica 8 aprile, una bambina di soli 5 anni è morta dopo aver accusato un malore mentre era ad un festa di compleanno con i suoi amichetti. All’improvviso la piccola è diventata cianotica e le sono comparse delle macchie sulla pelle prima di perdere i sensi e accasciarsi sul pavimento davanti agli occhi increduli dei presenti. E.R. è deceduta dopo essere stata trasportata d’urgenza al Policlinico per cause che adesso saranno verificate dalla procura della città siciliana che ha disposto l’autopsia. La giovane vittima era stata accompagnata poco prima dai genitori, mamma italiana e papà di origini albanesi, in un locale di Saponara quando si è sentita male.

Ma il racconto di quanto successo sembra ancora frammentario e su questo sono ancora al lavoro gli inquirenti. Dopo aver accusato il malore e trasportata al pronto soccorso, i medici l'hanno intubata e hanno tentato di rianimarla per circa un'ora, ma per la bambina, che ha avuto più arresti cardiaci, non c’è stato niente da fare. Dopo il decesso sono subito iniziate le indagini della polizia. Stando alle prime indiscrezioni, potrebbe esserci tra le cause della morte della piccolo lo choc anafilattico o un aneurisma, ma si tratta tuttavia di ipotesi ancora tutte da verificare.