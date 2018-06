È tragico il bilancio di un incendio che ha coinvolto alcuni appartamenti in un palazzo antico nel pieno centro di Messina, in Sicilia. Due ragazzini di dieci e tredici anni sono rimasti uccisi dalle fiamme nel rogo della casa in via dei Mille in cui vivevano con i genitori e altri due fratelli più piccoli. Secondo una prima ricostruzione della tragedia, l’incendio è scoppiato intorno alle 4 del mattino nell’abitazione di una famiglia interessando due piani, il primo e il secondo, dello stabile. Ad accorgersi dell'incendio è stata una vicina di casa che ha dato l'allarme chiamando i vigili del fuoco. Le fiamme si sarebbero propagate verso una corte interna dello stabile. Tutti gli inquilini della palazzina sono stati allertati al citofono e lo stabile è stato evacuato.

I genitori hanno tentato di portare in salvo i due ragazzini – I genitori Giovanni e Chiara Messina, proprietari dell’Emporio Armani di via dei Mille, sono riusciti a portare in salvo i due figli più piccoli mentre gli altri due, purtroppo, sono rimasti all’interno dell’appartamento. I genitori avrebbero cercato di tornare dentro per soccorrere anche gli altri due ragazzini ma le fiamme glielo hanno impedito. Il più grande dei figli della coppia si chiamava Francesco Filippo Messina, l’altro bambino che non ce l’ha fatta si chiamava Raniero. I due fratellini salvi, Tancredi e Francesco, hanno otto e sei anni.

I vigili del fuoco hanno domato le fiamme – Sul luogo della tragedia sono intervenuti i vigili del fuoco che con undici mezzi e tre squadre hanno domato le fiamme. Indagini in corso da parte della polizia, che sta ascoltando i vicini di casa delle vittime, per accertare le cause dell’incendio.