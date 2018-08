"Si informano ‘certi' pazienti che lavarsi prima delle visite programmate, cambiarsi la biancheria intima e pulirsi le scarpe dalla terra o altro prima di entrare, non cancella importanti indizi utili alla diagnosi, per cui possono procedere tranquillamente a una doccia. Ricordiamoci che è sempre apprezzata l'ascella lavata". È polemica su questo avviso affisso da un primario del Policlinico di Messina, di cui non è stato svelato il nome, con il quale ha invitato senza tanti giri di parole i suoi pazienti a lavarsi prima di sottoporsi ad una visita nel suo studio. "Non ha corrispondenze scientifiche – si conclude così l'avviso – la credenza che la doccia faccia venire la polmonite". Il messaggio in questione, come riporta l'Ansa, è stato notato e fotografato da un uomo che aveva accompagnato la madre per una visita, il quale, non avendo gradito quella richiesta, l'ha inviato a un'amica che a sua volta l'ha inoltrato alla direzione del Policlinico.

Nella lettera inviata ai piani alti del nosocomio, l'autore della foto – si legge- "ha omesso di inquadrare la firma del primario che, evidentemente fiero di tanto genio, non aveva invece tralasciato di apporre nome, cognome e ruolo in calce al proprio capolavoro. Ebbene, vorrei ricordare a tutti voi che il personale medico è, quando in servizio, parificato al ruolo di pubblico ufficiale. Questo non vale solo quando è bene astenersi dall'insultarlo o picchiarlo, come tanti cartelli ci ricordano, nei reparti. Un invito alla cura e all'igiene della persona è legittimo, ma è anche possibile farlo con sobrietà, gentilezza e rispetto. Trovo davvero indecoroso questo modo di fare, perfettamente parificabile all'operato della capotreno di TreNord che qualche giorno fa, dall'altoparlante, ha intimato agli ‘zingari' di smetterla di ‘rompere i coglioni'. Non siete ancora a questo livello, al Policlinico di Messina, ma mi pare che poco ci manchi".