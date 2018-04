Non è riuscito neanche a completarla. Ma quella frase gli è costata comunque carissima. "Sei stata la vittoria più bella in un mondo di sconfi"…tte? Parole d'amore scritte nel posto sbagliato, cioè il muro del campanile di piazza Duomo a Messina. L’artefice della scritta è stato sorpreso dalla polizia mentre imbrattava la parete con uno spray nero nel giorno in cui la sua fidanzata compiva gli anni. Il minore è stato denunciato e portato in commissariato.

Ad accorgersi del giovane romantico sono stati due agenti della polizia locale che passava in volante e hanno colto sul fatto il graffitaro. I poliziotti dopo aver appurato che non aveva con sé documenti, l’hanno portato in commissariato e denunciato. E per quanto il gesto possa sembrare una brava tipica da ragazzini, la questione in realtà è più seria. Chi imbratta i muri di un edificio storico rischia una multa dai mille ai 3mila euro. In alcuni casi, è addirittura prevista la reclusione da tre mesi a un anno. Per ordine di un decreto legge emanato lo scorso anno, poi, il responsabile deve ripulire il muro imbrattato o sostenere le relative spese per ripristinare il bene danneggiato. Per un reato del genere, le autorità possono procedere d'ufficio. Questo significa che se anche il proprietario della struttura decidesse di non denunciare l'imbrattatore, il procedimento penale scatterebbero in ogni caso.

La questura di Messina ha pubblicato un foto relativa all’intervento su Facebook. E la maggior parte dei commenti sembrano andare contro il gesto del ragazzino: ”Ora deve pulire, lettera per lettera! Non poteva mandarle un sms???”, e “Piccolo imbecilli crescono!!!”. Ma c'è anche chi lo difende il ragazzino con ironia: “Ma voi non avete la sensibilità di capire il gesto d amore di questo ragazzo nei confronti della fidanzata. Tu poliziotto non puoi interrompere un gesto d amore a 30 secondi dalla fine, distruggi un sogno, le bestie fanno queste cose, non sai la storia che c è dietro quel gesto, se non hai la personalità di lasciar fare certe cose te ne stai a casa, seduto sul divano con tua moglie a mangiare le patatine a bere la sprite i fruttini. Al posto del cuore hai un bidone dell immondizia”.