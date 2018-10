Non trasmette vecchie canzoni di Elvis, ma poesia. È il jukebox letterario che in luogo di note musicali trasmette versi di grandi poesie. Si tratta di un’istallazione davvero particolare quella messa a punto dal professor Mauro Cappotto, professore di Storia dell’arte al liceo di Capo d’Orlando e destinata ai licei di Messina e probabilmente non solo. Un jukebox risalente agli anni Ottanta, perfettamente funzionante, che regala i versi poetici di Montale, Bufalino, Brancati ma anche di Piccolo, Reale, Cattafi e Consolo per diffondere la poesia.

Il progetto è stato presentato nell’ambito della rassegna Naxoslegge di Fulvia Toscano e sarà installato in vari istituti per coinvolgere ragazzi e docenti che potranno suggerire nuovi brani da inserire. Oggi il jukebox si trova al museo di palazzo Milio a Ficarra dove ai visitatori viene data in prestito una moneta da 500 lire con cui poter occupare con i versi poetici la sala in cui è stato installato.

Naxoslegge, la manifestazione inaugurata il 31 agosto e proseguita fino al 1 ottobre, nello splendido scenario del lido di Naxos, che quest'anno è stata incentrata sul tema "Custodire la Bellezza".