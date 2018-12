Assurdo incidente e momenti di paura nelle scorse ore all'università di Messina per una giovane studentessa della facoltà di Biologia dell'Ateneo siciliano. Mentre camminava sul marciapiede del complesso universitario, infatti, la ragazza si è ritrovata letteralmente senza terreno sotto i piedi ed è sprofondata in basso finendo all'interno di un scantinato sottostante il livello stradale. Tutta colpa di una grata che ha ceduto improvvisamente proprio mentre passava la giovane, facendola precipitare in basso. L'episodio nel pomeriggio di mercoledì. Dopo un volo nel vuoto di circa cinque metri, la giovane studentessa di 23 anni è rimata ferita e bloccata ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarla dallo scantinato.

Dopo averla recuperata, i pompieri l'hanno affidata alle cure dei sanitari del 118, giunti anche loro sul luogo dell'incidente, che l'hanno medicata sul posto e poi trasportata in ambulanza al pronto soccorso. In ospedale i medici hanno diagnosticato alla giovane un forte trauma facciale dovuto alla caduta e hanno deciso di sottoporre la 23enne a tutti gli esami e accertamenti per escludere altre complicazioni. Nella caduta infatti la ragazza ha sbattuto la testa ed è stato deciso di tenerla sotto osservazione

Appreso l'accaduto, il rettore Salvatore Cuzzocrea si è immediatamente attivato per informarsi sulle condizioni di salute della studentessa, mettendo a disposizione, in caso di necessità, anche le strutture del Policlinico. In serata si è recato anche al pronto soccorso dell'ospedale Papardo per incontrarla e accertarsi di persona delle sue condizioni. "A nome di tutta la comunità accademica esprimo vicinanza alla studentessa rimasta ferita in un incidente all'interno del plesso universitario di Contrada Papardo" ha spiegato il Rettore annunciando: "Sul luogo dell'incidente è stato effettuato un sopralluogo dai responsabili dell'Unità speciali dei servizi tecnici di Unime e nelle prossime ore verrà avviata un'indagine interna per accertare le responsabilità di quanto accaduto ed agire di conseguenza". Intanto la polizia ha posto sotto sequestro l'area e informato l'autorità giudiziaria.